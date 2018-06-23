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Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 07:39 | Son Güncelleme

Son depremlerle ilgili son dakika haber Van'dan geldi. Van'ın Saray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de merkez üssü Saray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 8,45 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

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Van Saray deprem Son Depremler

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