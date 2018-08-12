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Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Van'da giriş çıkışlar tutuldu! Van İl Jandarma Komutanlığı, 54 ekip ve 346 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 3 bin 592 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bin 893 araç kontrol edildi.

Van'da dev operasyon! Giriş-çıkışlar tutuldu

Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Van'da jandarma ekiplerinin polis, zabıta ve İl Göç İdaresi ile birlikte yaptığı 'Huzur ve Güven' uygulamasına, 54 ekip ve 346 personel katıldı.

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3 BİN 592 KİŞİNİN KİMLİK SORGUSU YAPILDI

Kent genelinde yapılan uygulamalarda, 3 bin 592 kişinın kimlik sorgusu yapılırken, bin 893 araç kontrol edildi. Yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 16'sı kaçak olmak üzere 26 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

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Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Jandarma operasyon kimlik sorgusu

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