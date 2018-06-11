HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle kendi kendine yandığı iddia edilen evler çevre sakinlerini tedirgin ediyor.

Gürpınar ilçesi Uzungedik Mahallesi’ne bağlı Çılgı mezrasında 4 ev ve 2 tandırda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, iki aileyi perişan etti.

Kendi kendilerine yandılar!

1 / 10

ÇAREYİ BAŞKA EV YAPMAKTA BULDU

ÇAREYİ BAŞKA EV YAPMAKTA BULDU
Çılgı mezrasında 6 yıl önce 3’ü engelli 7 çocuk babası Necmettin Sönmez’e ait evde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlar, mahalle halkını da endişelendiriyor. Sönmez, nedeni anlaşılmayan yangınlardan kurtulmak için çareyi köye 500 metre uzaklıkta yeni bir ev yapmakta buldu.
2 / 10

YENİ EVİNDE DE YANGIN ÇIKTI

YENİ EVİNDE DE YANGIN ÇIKTI
Yeni evinin de bundan 2 ay önce tutuştuğunu gören çaresiz vatandaş, ailesini alarak eski evine geri döndü. Bu sırada çocuğu olmayan kardeşi Selim Sönmez’in de evinde yangın çıkmaya başladı. Nedeni bilinmeyen esrarengiz yangınlar, Selim Sönmez’in evini kullanılamaz hale getirdi.
3 / 10

4 EVDEN 2'Sİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

4 EVDEN 2'Sİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olaylardan etkilenen ve korku içinde yaşayan köylüler ise durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, evde çıkan yangınların sebebini öğrenemedi. Esrarengiz yangınlarda 4 evden 2’si kullanılmaz hale gelirken, aile ise konunun araştırılmasını ve yetkilerin kendilerine bir an önce yardım etmesini istedi.
4 / 10

"PERİŞAN OLDUK"

"PERİŞAN OLDUK"
İHA muhabirine konuşan Necmettin Sönmez, son günlerde çıkan yangınlardan dolayı ellerinde su ile nöbet tuttuklarını ve bir türlü uyuyamadıklarını belirtti. Artık huzurlarının kalmadığını ifade eden Sönmez, “Birkaç sene bekledik, yeni evimizde yanmaya başladı. Çıkan yangından dolayı İstanbul’da bir hocaya gittim. Hoca yangının duracağını söyledi. Sabaha kadar yatmıyoruz, elimizde su ile nöbet tutuyoruz. Neresi yanarsa oraya doğru koşuyoruz. Çok huzursuzuz, perişan olduk” dedi.
5 / 10

"EVDE NE VARSA YANDI"

"EVDE NE VARSA YANDI"
Bedensel engelli 3 çocuğunu korkudan komşusunun evinde bırakan Sönmez, evlerinin bazı günlerde yaklaşık 20 kez yandığını belirterek, “Evimiz 6, 7, 8 ve bazı günler 20 defa tutuşuyor. Yorgan, yatak, kilim ne varsa yandı. Hiçbir şey kalmadı. Engelli çocuklarımız var. Engelli çocuklarım korktukları için komşumuzun evine bıraktık” diye konuştu.
6 / 10

"7'DEN 70'E BÜTÜN KÖY HALKININ PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

"7'DEN 70'E BÜTÜN KÖY HALKININ PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Fahri Köy İmamı Abdulmenaf Özdemir ise bundan 4 yıl önce Muş’tan Van’a geldiğini söyledi. Hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını anlatan Özdemir, “Evin tutuştuğuna 3-4 kez şahit oldum. Benim yanımda böyle yandı. Bazı kişiler ‘belki çocuklar yakıyor’ diyorlar ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü ben kendim bile şahit oldum. Necmettin Sönmez’in 3 tane çocuğu var. Bu çocuklar da bedensel engellidir. Bu çocukların kalkıp yürümesi veya eliyle bir şey yapması mümkün değildir. AFAD geldi, gaz ölçümü yaptı ve gazla alakalı olmadığını tespit etti. Yanan ev halkı için uyku yok” şeklinde konuştu.
7 / 10

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"
6 yıl önce Sönmez ailesinin eski evinin yandığını, köye 500 metre uzaklıkta yeni bir ev yaptıklarını ve bu yeni evin de yandığını dile getiren köy sakinlerinden Nevzat Sönmez de bütün bir köyün korku içinde yaşadığını söyledi.
8 / 10

Akşamdan sabaha kadar gözlerine uyku girmediğini, akrabası olan ailenin engelli çocuklarına sahip çıktıklarını aktaran Yıldırım Sönmez ise ellerinde su ile nöbet tuttuklarını söyleyerek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van EV YANGINI Gürpınar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kendileri yakıyo.TV de çıkmıştı bu
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.