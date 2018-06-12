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Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyüne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu. Kayalık bölgede otlayan sürüdeki bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi telef oldu.

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Olay, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi’ne bağlı Yapraklı Mezrası’nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı.

UÇURUMDAN 500 KOYUN PEŞ PEŞE ATLADI

Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, oluşan ölü hayvanlar arasında koyunlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu. Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi.

BİR KOYUN ATLAYINCA DİĞERLERİ TAKİP ETTİ

Mezra sakinlerinden Ahmet Karataş, bir koyunun uçurumdan atlaması sonucu sürüdeki diğer koyunların da peşlerinde atlayıp, toplu intihar ettiklerini belirterek, "Yaşanan olaya şok olduk. Olay yerine gittiğimizde hayvan leşleri ile karşılaştık. Yaklaşık 500 hayvanımız telef oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Akpye oy verenler, haberlere çıkmışsınız.
kesin erdoğanın mitingine gidiyordu diğerlerine yazık oldu
Ne geldi aklımıza tahmin edin....
Türkiyenin koyunları böyle.
yazik olmus ins devletimiz cobana yardimda bulunur
eğer siz bu haberi Ak partilileri koyun sürüsüne benzetme amaçlı yapmadıysanız bende birşey bilmiyorum. nedense bu haber sadece sizde var gezi kafalılar
anpul psikolojisi bir koyun bin koyunu telef ediyor tıpkı bir kişinin 85 milyonu telef ettiği gibi
MITINGE YURUYEREK MI GIDIYORLAR BELEDIYENIN OTOBÜSU YOKMU ? VAH VAH
ben olay anında ordaydım chp mitingine gidiyorlardı
Sürü psikoloji ile hareket eden koyunlar böyledir işte.
kek yemeye gidiyorlardı kessin
BUNU DA SEÇİME BAĞLARLAR MUHALEFET YANLISI KİŞİLER DAMLAR ŞİMDİ BURAYA
Allah yardın etsin - çok üzücü bir durum - Allah Akp ye oy verenlere en kısa zamanda akıl fikir ihsan eylesin
siyasetteki koyun açıklaması zamanlamaya bak
Dünyanın en tehlikeli hali , cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.. Goethe
milletin felaketine bile mizahi siyasetle yaklaşan bir grup ancak ihanet ittifakında olabilirdi yazıklar olsun beklentilerimin üstünde hainlik duygusuna sahipsiniz...
Millet kiraathanesine keke gidiyorlardı yazık oldu laiklik elden gideeeyahhhh....
AKP
nerde la 500 koyun abartmayin para almak icin
ah koyunlar ahhh
kesin escort koyun görmüşler peşinden gitmişler
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