Van Dernekleri Federasyonu’ndan ziyaret

Bursa Van Dernekleri Federasyonu’nun yeni başkanı İsa Tacar ve ekibi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Göreve yeni seçilen Bursa Van Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Tacar ve ekibi, Başkan Mustafa Bozbey ile makamında bir araya geldi. Başkan Bozbey’e çalışmaları hakkında bilgi veren İsa Tacar, Van ilinin yöre kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için daha güçlü bir çatı altında birleştiklerini belirtti.

Tacar ve ekibini kutlayan Başkan Bozbey, hemşeri derneklerinin sesine her zaman kulak verdiklerini ifade etti. Anadolu Arastası projesi hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, kaba inşaatlarda yüzde 80 aşamasına gelindiğini söyleyerek, proje tamamlandığında derneklere büyük katkı sunacağını kaydetti.