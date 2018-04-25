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Van Gölü, 87 milyon liralık proje ile kirlilikten kurtulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak 87 milyon 709 bin 491 liralık 'Atık Su Arıtma tesisi' projesinin ihalesini alan ilgili firma yetkilileriyle protokolü imzaladı.

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)-VAN Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak 87 milyon 709 bin 491 liralık 'Atık Su Arıtma tesisi' projesinin ihalesini alan ilgili firma yetkilileriyle protokolü imzaladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu," 1 milyon 50 bin nüfuslu Van'ın yerleşik nüfusu yaklaşık 550-600 bin civarında. Yaklaşık iki kat bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik arıtma sistemiyle arıtabilecek, çok modern bir arıtma tesisine kavuşacak. Bu tesisin faaliyete girmesiyle birlikte Van Gölü kirlilikten kurtulacak" dedi. Van Büyükşehir Belediyesi salonunda düzenlenen 'Atık Su Arıtma Tesisi' projesi sözleşmesinin imza törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve firma yetkilileri katıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu,Van Gölü'nün kentin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu belirterek,"Hali hazırda faaliyette bulunan atık su arıtma tesisimiz, eski ve kapasitesi oldukça sınırlı olan bir tesis ve bu tesiste kullanılan teknoloji eski bir teknoloji. O nedenle şu anda Van’daki atık suları arıtma noktasında mevcut tesis yetersiz kalıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları hesaplamalara göre, iyimser bir yaklaşımla mevcut atık suyun dörtte birini burası ancak arıtabiliyor. Bu durumu tespit ettiğimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. 8 aylık bir süre içerisinde hem proje tamamlandı, hem ihalesi yapıld"dedi. VAN GÖLÜ KİRLİLİKTEN KURTULACAK Vali Zorluoğlu, 'Atık Su Arıtma Tesisi' projesinin hizmete girmesiyle birlikte Van Gölü'nün kirlilikten kurtulacağını ifade ederek şunları kaydetti: "Yaptığımız açık ihale neticesinde, Bimhol İnşaat Anonim Şirketi ve RSN Madencilik iş ortaklığı ile 87 milyon 709 bin 491 lira bedelle atık su arıtma tesisimizin ihalesini almışlardır. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. İşe başlama tarihini 27 Nisan olarak belirledik. İnşallah 2 yıllık bir sürede de bu iş tamamlanmış ve idareye teslim edilmiş olacaktır. Bitiş tarihi olarak da 27 Nisan 2020 olarak ön görüyoruz. Ne olursa olsun Van’ımız 1 milyon 50 bin nüfusun ki şu anda buradaki yerleşik nüfus yaklaşık 550-600 bin civarında olduğunu düşünürsek, yaklaşık 2 kat bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik arıtma sistemiyle arıtabilecek çok modern bir arıtma tesisine kavuşmuş olacak. Arkadaşlarımız, çok iyi bir proje hazırladılar. Buradaki bir özellik de, enerji maliyetlerini azaltmak için, projemizde güneş enerjisinden yaralanma şeklinde bir kısım da var. İnşallah bu şekilde enerji maliyetlerini de yarı yarıya hatta daha fazlaya indirmiş olacağız. Bu proje tamamlandığında şu anda Van denizinin en önemli kirletici durumunda olan Tuşba ve İpekyolu ilçelerimizdeki bu sorun bütünüyle sona ermiş olacak ve Van denizi de büyük bir kirlilikten kurtulmuş olacak. Ben gelecek nesillerin bugün bu projenin içerisinde olan ve bu projeye destek veren herkese dua edeceklerine inanıyorum.Bu konuda bizlere büyük destekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a , hükümetimize, İller Bankasına, VASKİ Genel Müdürüme, genel müdürümün şahsında bu projede doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan hizmetlisinden, işçisinden, inşaat mühendisinden idaresine kadar, hepsine çok teşekkür ediyorum."

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