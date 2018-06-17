Van Gölü havzasında kuş popülasyonu canlandı

Bu yıl yağışların beklenenden fazla olmasının kuş türlerine yarar sağladığını anlatan Durmuş, şu bilgileri verdi:

"Kısa süre önce üniversitemizden öğrencilerimizle ders kapsamında bölgede incelemelerde bulunduk. Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı bitki örtüsü daha canlı ve tatlı su miktarı da fazla. Bu nedenle tür sayısı ve popülasyonu iyiydi. Rahatlıkla beslenip üreyebiliyorlar. Yolun alt ve üst kısmındaki su birikintilerinde bile hayvanları görmek mümkün. Oralarda da beslenebiliyorlar. Stres ve tehdit faktörü yoktu. Bu yıl türlerin sayısında da önemli bir artış gözlemlenebiliyor. Erçek bölgesinde kuşları tehdit eden faktörler her yıl daha da azalıyor. Bu da kuşların daha stressiz üremelerini ve beslenmelerini sağlıyor."

Bölgedeki yerel halkın ve turistlerin bölgenin korunması konusunda daha duyarlı davrandığının altını çizen Durmuş, bunun devam etmesiyle bölgedeki kuş türlerinin artacağını, buna bağlı olarak daha çok tanınacağını vurguladı.

