HABER

Van Gölü havzasında kuş popülasyonu canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birine sahip Van Gölü havzasında gözlemlenebilen 213 tür kuş, bu yıl yağışların da etkisiyle daha kolay beslenme ve üreme imkanı buluyor - YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Durmuş: - "Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı bitki örtüsü daha canlı, tatlı su miktarı da fazla. Bu nedenle tür sayısı ve popülasyonu iyiydi. Kuşlar rahatlıkla beslenip üreyebiliyorlar"

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 213'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında, kuşlar bu yıl yağışların da etkisiyle daha kolay beslenme ve üreme imkanı buluyor.

Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birini oluşturan havzada barınan farklı kuş türleri, ziyaretçilerine unutulmayacak güzellikler sunuyor.

Kuş bilimi açısından da bilim adamlarının araştırmalarını tercih ettiği alanların başında gelen Van Gölü havzası, flamingo, kuğu, dikkuyruk, uzun bacak, kılıçgaga, balıkçıl, halkalı cılıbıt, sakar meke gibi narin türlere ev sahipliği yapıyor.

Kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle her dönem farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği bölgenin, tüm dünyaya tanıtılması amacıyla her yıl festivaller düzenleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de sulak alanların bulunduğu bölgede, kuşların sıkıntılarla karşılaşmadan beslenebilmeleri, doğal yaşam alanlarının korunması ve rahatlıkla üreyebilmeleri için gerekli önlemleri alıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl özellikle Erçek Gölü çevresinde yerli ve göçmen türlerin sayılarında artış yaşandığını ifade etti.

Bu yıl yağışların beklenenden fazla olmasının kuş türlerine yarar sağladığını anlatan Durmuş, şu bilgileri verdi:

"Kısa süre önce üniversitemizden öğrencilerimizle ders kapsamında bölgede incelemelerde bulunduk. Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı bitki örtüsü daha canlı ve tatlı su miktarı da fazla. Bu nedenle tür sayısı ve popülasyonu iyiydi. Rahatlıkla beslenip üreyebiliyorlar. Yolun alt ve üst kısmındaki su birikintilerinde bile hayvanları görmek mümkün. Oralarda da beslenebiliyorlar. Stres ve tehdit faktörü yoktu. Bu yıl türlerin sayısında da önemli bir artış gözlemlenebiliyor. Erçek bölgesinde kuşları tehdit eden faktörler her yıl daha da azalıyor. Bu da kuşların daha stressiz üremelerini ve beslenmelerini sağlıyor."

Bölgedeki yerel halkın ve turistlerin bölgenin korunması konusunda daha duyarlı davrandığının altını çizen Durmuş, bunun devam etmesiyle bölgedeki kuş türlerinin artacağını, buna bağlı olarak daha çok tanınacağını vurguladı.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Tarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyorTarlada çift süren genç kız, molalarda da üniversite sınavına hazırlanıyor
Edirnekapı Şehitliğinde buruk babalar günüEdirnekapı Şehitliğinde buruk babalar günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuş Cenneti popülasyon Van

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Demet Akalın vantilatörün azizliğine uğradı

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı orucu ne zaman başlar, ne zamana kadar kadar tutulabilir?

Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı orucu ne zaman başlar, ne zamana kadar kadar tutulabilir?

İstanbul'da görülmemiş olay! Domuzlar pitbull'a saldırdı

İstanbul'da görülmemiş olay! Domuzlar pitbull'a saldırdı

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

Eşinin işini beğenmeyen yandı!

Eşinin işini beğenmeyen yandı!

Gaziantep'te hastanede yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te hastanede yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.