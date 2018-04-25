HABER

Van Gölü kirlilikten kurtarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için hazırlanan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesinin sözleşmesi imzalandı - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu: - "İşe başlama tarihini 27 Nisan olarak belirledik. İnşallah 2 yıllık bir sürede bu iş tamamlanmış olacak"

Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için hazırlanan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) Tuşba ilçesinde kurulacak Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 24 aylık işletme ihalesi sonuçlandı.

26 Mart'ta yapılan ihaleyi 87 milyon 709 bin 491 lira ile en düşük teklifi sunarak kazanan Bimhall İnşaat-RSM Maden Sanayi İş Ortaklığı ile VASKİ arasında sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için önemli bir güne tanıklık ettiklerini, uzun bir süreden beri üzerinde çalıştıkları ve geçen ay ihalesini yaptıkları çok önemli bir hizmetin sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Zorluoğlu, kentin en önemli değerlerinden birinin Van Gölü olduğunu vurgulayarak, faaliyetteki atık su arıtma tesisinin eski ve kapasitesinin de sınırlı olduğunu, o nedenle şu anda Van'ın atık sularını arıtma noktasında yetersiz kaldığını aktardı.

- "Van'ın iki katı nüfusuna hizmet verebilecek"

Şu anda mevcut tesisin atık suların dörtte birini ancak arıtabildiğini kaydeden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durumu tespit ettiğimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. 8 aylık gibi bir sürede hem proje tamamlandı hem ihalesi yapıldı. İnşaat sezonu ile birlikte bunun inşaatına da başlıyoruz. İşe başlama tarihini 27 Nisan olarak belirledik. İnşallah 2 yıllık bir sürede de bu iş tamamlanmış olacaktır. Bitiş tarihi olarak da 27 Nisan 2020 olarak ön görüyoruz. Ne olursa olsun Vanımızın 1 milyon 50 bin nüfusun ki şu anda buradaki yerleşik nüfusun 550-600 bin civarında olduğunu düşünürsek, yaklaşık 2 kat bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik arıtma sistemiyle arıtabilecek çok modern bir tesise inşallah kentimiz kavuşmuş olacak."

Zorluoğlu, projede enerji maliyetlerini azaltmak için güneş enerjisinden yararlanılacağını dile getirdi.

Proje tamamlandığında Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Gelecek nesillerin bugün bu projenin içerisinde olan ve bu projeye destek veren herkese dua edeceklerine inanıyorum. Bu vesileyle de projede emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Zorluoğlu, projenin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, İller Bankasına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ihalenin sözleşmesi VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile firma temsilcisi Ramazan Gül tarafından imzalandı.

AK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemiAK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemi
24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arıtma tesisi Van Van Gölü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İlginizi Çekebilir

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.