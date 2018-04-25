Van Gölü kirlilikten kurtarılacak

Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için hazırlanan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesinin sözleşmesi imzalandı.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) Tuşba ilçesinde kurulacak Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 24 aylık işletme ihalesi sonuçlandı.
26 Mart'ta yapılan ihaleyi 87 milyon 709 bin 491 lira ile en düşük teklifi sunarak kazanan Bimhall İnşaat-RSM Maden Sanayi İş Ortaklığı ile VASKİ arasında sözleşme imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için önemli bir güne tanıklık ettiklerini, uzun bir süreden beri üzerinde çalıştıkları ve geçen ay ihalesini yaptıkları çok önemli bir hizmetin sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.
Zorluoğlu, kentin en önemli değerlerinden birinin Van Gölü olduğunu vurgulayarak, faaliyetteki atık su arıtma tesisinin eski ve kapasitesinin de sınırlı olduğunu, o nedenle şu anda Van'ın atık sularını arıtma noktasında yetersiz kaldığını aktardı.
- "Van'ın iki katı nüfusuna hizmet verebilecek"
Şu anda mevcut tesisin atık suların dörtte birini ancak arıtabildiğini kaydeden Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Bu durumu tespit ettiğimizde çok hızlı bir çalışma başlattık. 8 aylık gibi bir sürede hem proje tamamlandı hem ihalesi yapıldı. İnşaat sezonu ile birlikte bunun inşaatına da başlıyoruz. İşe başlama tarihini 27 Nisan olarak belirledik. İnşallah 2 yıllık bir sürede de bu iş tamamlanmış olacaktır. Bitiş tarihi olarak da 27 Nisan 2020 olarak ön görüyoruz. Ne olursa olsun Vanımızın 1 milyon 50 bin nüfusun ki şu anda buradaki yerleşik nüfusun 550-600 bin civarında olduğunu düşünürsek, yaklaşık 2 kat bir nüfusun atık suyunu tam biyolojik arıtma sistemiyle arıtabilecek çok modern bir tesise inşallah kentimiz kavuşmuş olacak."
Zorluoğlu, projede enerji maliyetlerini azaltmak için güneş enerjisinden yararlanılacağını dile getirdi.
Proje tamamlandığında Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılacağını vurgulayan Zorluoğlu, "Gelecek nesillerin bugün bu projenin içerisinde olan ve bu projeye destek veren herkese dua edeceklerine inanıyorum. Bu vesileyle de projede emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.
Zorluoğlu, projenin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete, İller Bankasına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından ihalenin sözleşmesi VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile firma temsilcisi Ramazan Gül tarafından imzalandı.
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