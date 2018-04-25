Van Gölü kirlilikten kurtarılacak

Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için hazırlanan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) Tuşba ilçesinde kurulacak Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 24 aylık işletme ihalesi sonuçlandı.

26 Mart'ta yapılan ihaleyi 87 milyon 709 bin 491 lira ile en düşük teklifi sunarak kazanan Bimhall İnşaat-RSM Maden Sanayi İş Ortaklığı ile VASKİ arasında sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için önemli bir güne tanıklık ettiklerini, uzun bir süreden beri üzerinde çalıştıkları ve geçen ay ihalesini yaptıkları çok önemli bir hizmetin sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Zorluoğlu, kentin en önemli değerlerinden birinin Van Gölü olduğunu vurgulayarak, faaliyetteki atık su arıtma tesisinin eski ve kapasitesinin de sınırlı olduğunu, o nedenle şu anda Van'ın atık sularını arıtma noktasında yetersiz kaldığını aktardı.