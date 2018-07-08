Van Gölü kıyısına ikinci halk plajı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Gölü kıyısında, Edremit Belediyesi'nce 2017'de Dilkaya Mahallesi'nde açılan halk plajının ardından bu yıl da Çiçekli Mahallesi'nde oluşturulan halk plajının açılışı yapıldı.

Edremit Belediyesi tarafından 22 Temmuz 2017 tarihinde, Dilkaya Mahallesi'nde, Van Gölü kıyısındaki ilk halk plajı açılmıştı. Belediye ekipleri, 1 yıl içinde sahil bandı ve plaj çalışması yapıp, bu kez de Çiçekli Mahallesi'nde plaj oluşturdu. Van Gölü kıyısına yapılan ikinci halk plajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı. Kafe, çay bahçesi, plaj voleybolu alanı, catering, soyunma ve duş kabinlerinin de bulunduğu plajın açılış töreni öncesi parasailing gösterisi yapıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli, belediye olarak 1 sene içinde birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Geçen sene ilk halk plajımızı sizlerin katılımıyla Dilkaya Mahallemizde hizmete açmıştık. Şimdi de ikinci halk plajımızın açılışını yapıyoruz. Doğunun incisi, bölgenin vitrini olan güzide ilçemiz Edremit, bütün güzelliklere sahip. Burası bir turizm cennetidir; ancak ne yazık ki geçmişte siz de biliyorsunuz talihsizliklerle karşı karşıyaydı. Arzu ettiğimiz halde değildi. Her fırsatta Edremit'i hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi hep ifade ettik" dedi.