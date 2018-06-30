Van Gölü'nün derinliklerinde gizemli keşif! En az 3 bin yıllık!

600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün derinliklerinde saklı güzellikler ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda 'su altı peribacaları' olarak bilinen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki mikrobiyalitler ve 3 bin yıllık kale görüntülenmişti.

DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN KALENİN DEVAMINA ULAŞILDI

Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'nde araştırma yapan belgesel ekibi, gölün derinliklerinde yeni kale kalıntıları tespit etti. TRT'de yayınlanan 'Mavi Tutku' adlı belgeseli hazırlayan ekip, önce drone ile gökyüzünden görüntülediği göle dalış yaptı. Dalış yapan ekip, daha önce tespit edilen kalenin devamı yapılara ulaştı.

"SUYUN ALTINDA MUAZZAM YAPILAR VAR"

Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, ilçeye gelerek bulunan yapılarla ilgili inceleme yaptı. Prof. Dr. Işıklı, kalenin Orta Çağ'a dönemine ait olabileceğini söyledi. Adilcevazın Van Gölü sahillerinde suyun altında muazzam yapıların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Işıklı, şöyle konuştu:

"Adilcevaz ilçesinde son birkaç gündür yapılan belgesel çekimleri sırasında tespit edilen su altındaki mimari yapılar ve keşifler hayranlık verici bir durumdadır. Bu mimari yapılar ve keşiflere baktığımızda çok derinlerde olmayan, kıyıya yakın bölgelerde yapıların varlığını gözlemledik. Tabii ki bu yapıların ne olduğu ve tarihlendirilmesinin nasıl yapılacağı konusunda biz arkeologların ve tarihçilerin çok daha fazla veriye ihtiyacı var.