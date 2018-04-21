Van Gölü ve çevresi hava durumu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağış ve Pazar sabah saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunduğundan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelerde, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Van’ın kuzey ilçelerinin gece saatlerinde karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, Yağışların Bitlis, Hakkâri ve Van ilinin güneyinde kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Rüzgâr batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor” denildi.

“Kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı”

Bölgede kuvvetli yağış ile zirai don yaşanacağı belirtilen açıklamada, “Yağışların Bitlis, Hakkâri ve Van’ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunduğundan zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 4.4, Bitlis’te 0.2, Hakkâri’de 10.3 ve Muş’ta 4.1 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van’da 10, Bitlis’te 8, Hakkâri’de 15, ve Muş’ta 14 derece olması bekleniyor. Van Gölü: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 0,75m, yer yer 1,0m, görüş: iyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf” ifadelerine yer verildi.