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Van Gölü'nde 2 silah bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde 2 silah bulundu

Van Gölü'nde dalış yapan güvenlik güçleri tarafından 2 silah bulunduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, suda meydana gelebilecek asayiş olaylarına zamanında ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla Sualtı Timi oluşturuldu.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin Van Gölü'nde gerçekleştirdiği dalışta, gölün tabanında önceden suya atılmış 2 silah bulundu.

Silahlar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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