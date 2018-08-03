Van Gölü'nde 2 silah bulundu

Van Gölü'nde dalış yapan güvenlik güçleri tarafından 2 silah bulunduğu bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, suda meydana gelebilecek asayiş olaylarına zamanında ve etkin müdahale edilebilmesi amacıyla Sualtı Timi oluşturuldu.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin Van Gölü'nde gerçekleştirdiği dalışta, gölün tabanında önceden suya atılmış 2 silah bulundu.
Silahlar, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Meclis'te HDP'ye büyük şok
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
Aileler dikkat! Çakmak gazı tehlike saçıyor
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
ABD krizi sonrası ilk temas gerçekleşti!
CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar
Karın ağrısıyla gittiği hastanede organları çalındı!
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum