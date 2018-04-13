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Van Gölü’nde deniz otobüsleri seferleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri, 14 Nisan Cumartesi gününden itibaren seferlerine başlıyor.Van Gölü’nün konforlu ulaşım ağı deniz otobüsleri, baharın gelmesi ile birlikte seferlerine yeniden başlıyor.

Van Gölü’nde deniz otobüsleri seferleri başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri, 14 Nisan Cumartesi gününden itibaren seferlerine başlıyor.
Van Gölü’nün konforlu ulaşım ağı deniz otobüsleri, baharın gelmesi ile birlikte seferlerine yeniden başlıyor. Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğüne ait deniz otobüsleri, yerli ve yabancı turistleri Edremit-Akdamar, Akdamar-Edremit arasında taşıyor. Bir seferde ortalama 70 kişiyi taşıyabilen deniz otobüslerine Edremit Marina’dan binen yolcular, masmavi Van Gölü sularından geçerek Akdamar Adası’na ulaşıyor. Hafta sonları deniz otobüsleri Akdamar Adası’na 10.30, 12.00 ve 14.00’te gidiş, 13.00, 15.30 ve 17.00’de ise dönüş yapıyor. Gidiş-dönüş ücreti kişi başı 12 TL olan deniz otobüsleri; özel günler ve etkinliklerde ise hafta içi kiralanabiliyor. Deniz otobüslerinde sadece Belvankart ile yolculuk yapılabileceği kaydedildi.

Van Gölü’nde deniz otobüsleri seferleri başlıyor

Van Gölü’nde deniz otobüsleri seferleri başlıyor

Van Gölü’nde deniz otobüsleri seferleri başlıyor

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