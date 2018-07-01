Van Gölü'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin en büyük feribotu olan 'Alpaslan' feribotunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Törene, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaş, yerli ve yabancı turistler katıldı. Kabotaj Bayramının 92'nci yıl dönümü kutlamaları Tatvan'da, Türkiye'nin en büyük feribotu olan 'Alpaslan' feribotunda yapılan etkinliklerle kutlandı. Programda konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, şöyle konuştu:
"Van Gölü'nün yaptığı taşımacılık 1970’li yıllara dayanmaktadır. O günden bugüne, Van- Tatvan arasında ulaşımı sağlamaktayız. Bu kadar büyük bir nimete sahip olan Tatvanımız maalesef bugün Van Gölü'nden faydalanamıyor. Van Gölü adeta eski bir Haliç haline dönüşmektedir. Van'da da aynı şekilde sahillerimiz kirletilmektedir. Eğer çok acil önlem alınmazsa, bugün sahilini gezdiğimiz şu kıyılarda, 10 kilometre yüzme imkanımız bulunmamaktadır. Van Gölü, Haliç'in temizlendiği gibi temizlenmelidir. İnşallah Van Gölü hak ettiği değeri bulur, kıyıları tekrar temizlenir. Geleceğe temiz bir Van Gölü bırakmak için herkese büyük sorumluluklar düşüyor."
Program, halk oyunları gösterisi ve Alpaslan feribotuyla Van Gölü üzerinde yapılan turla son buldu.
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