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Van Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllarda alınan önlemlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığı avlanma yasağıyla birlikte jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Van Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltı

MURADİYE(Van), (DHA)-DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllarda alınan önlemlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığı avlanma yasağıyla birlikte jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Muradiye İlçesi Bendimahi Çayı'nın Van Gölü ile birleştiği Karahan bölgesinde yapılan operasyonda kaçak avcılık yapan 2 kişi gözaltına alınırken, ağ ve tekneye de el konuldu.
Son yıllarda alınan önlemlerle nesli koruma altına alınan ve 15 Nisan - 15 Temmiz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali balığıyla ilgili jandarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle şafak vakti avlanan kişilere Muradiye İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, ilçede bulunan Bendimahi Çayının Van Gölü ile birleştiği Karahan Bölgesinde şafak vakti daha önceden belirlenen noktalara şok baskınlar düzenledi. Baskınlarda, yasak avlanmada kullanılan ve manyat olarak bilinen ağ ile birlikte bir tekneye de el konuldu. Kaçak balık avlayan 2 kişi ise gözaltına alınarak haklarında adli ve yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, endemik yapılı inci kefalinin korunmasının resmi görevden ziyade bir vatandaşlık görevi olduğunu, bu bağlamda jandarmanın fedakârca verdiği mücadele ile başarılı sonuçlar alındığını, yumurtlama dönemindeki inci kefalinin korunmasında mücadele edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Van Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltıVan Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltıVan Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltıVan Gölü'nde kaçak ava 2 gözaltı

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