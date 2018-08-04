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Van Gölü'ne farkındalık için bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

VAN Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü’nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Van Gölü'ne farkındalık için bisiklet turu

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- VAN Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü’nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.
​Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğine, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden start verildi. 'Van Denizini Pedallıyoruz' sloganı ile başlayan 4 gün boyunca sürecek olan 1. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği'ne katılan 50 sporcu, yaklaşık 450 kilometrelik yolu kamp yaparak bisikletle tamamlayacak. Ülkenin farklı kentlerinden gelen bisiklet tutkunları, Adilcevaz’dan başlayarak sırasıyla göle kıyısı olan Erciş, Muradiye, Van, Edremit, Gevaş, Tatvan ve Ahlat’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bisiklet tutkunları için Van Gölü etrafının çok güzel bir parkur olduğunu söyledi. Özel, "Birçok kentten katılımcılarımız var. Van Gölü çevresi tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir yer. Biz Van Gölü ve çevresine dünyanın 8'inci harikası diyoruz ve bunu tanıtmak istiyoruz. Bu aslında bir farkındalık faaliyetidir. Etkinliğimiz Van Gölü çevresinde 4 gün sürecek ve 450 kilometre Van Gölü çevresini pedallayacağız. Aslında bunu yaparken şunu ispatlamak istiyoruz, Van Gölü çevresi bisiklet parkuruna çok uygun ve bunu başararak turizme kazandırmak istiyoruz. İlk günümüz Adilcevaz Aydınlar beldesinde geçti. Muradiye şelalesinde kamp kuracağız. Daha sonra Türkiye’de ilk defa bir göle verilen mavi bayraklı plaj var. O plajımıza gideceğiz, Amik Kalesi'ne, Van Kalesi'ne ve Urartular'dan kalma yerleri gezip, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Tatvan Nemrut krater gölünü ziyaret edip, 8 Ağustos Bitlis’in kurtuluşu programı ile biz de gezimizi sonlandıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, bölgenin güzellikleri karşısında büyülendiklerini ve tüm gezi severleri ve tatilcileri bölgeye davet ettiklerini belirtirken, programa Ankara’dan katılan Neşe Acar ise göl çevresindeki güzelliklere sahip çıkılmasını istedi. Dağcı Tarık Bünyamin de bölgeni turizme kazındırılması gerektiğini belirterek, "Süphan Dağı'na çok sayıda tırmanış gerçekleştirdim. Bölgenin tabiatına hayran kalan bir insanım. Tabi ki farkındalık oluşturmak amacı ile Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın amacıyla yurdumuzun birçok yerinden gelen arkadaşlarımızla birlikte Van Gölü çevresini pedallayacağız. Bu bölge, muhteşem bir bölge, turizme kazandırılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

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Van Gölü'ne farkındalık için bisiklet turuVan Gölü'ne farkındalık için bisiklet turuVan Gölü'ne farkındalık için bisiklet turuVan Gölü'ne farkındalık için bisiklet turu

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