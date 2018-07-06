Van Gölü'nün Mollakasım Sahili'ne "mavi bayrak" ödülü verildi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde bulunan plajda "mavi bayrak" ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Van Gölü'nün ilk mavi bayraklı plajının hayırlı olmasını dileyen Zorluoğlu, "Van, gerçek bir turizm şehridir. Bu güzellikleri yaşamak için geçen yıl 500 bini yabancı, 800 bini yerli olmak üzere bir milyon 300 bin kişi Van'ımızı ziyaret etti. Bu yıl da bu rakamlar geçen seneden aşağı değil. İlimizin huzur ortamı muhafaza edildiği sürece, yerli ve yabancı ziyaretçi sayımızın artacağına inanıyorum." dedi.

Zorluoğlu, kamu ve belediyeler olarak yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2016 yılı sonunda Büyükşehir Belediyesini devraldığımızda bütçesinin yüzde 70'inden fazlası personel ve diğer cari harcamalara giderdi. Sadece bütçesinin yüzde 30'nu yatırıma ayırabilen, bu yüzde 30 yatırımları da maalesef çoğu kere isabetsiz kararlarla, gerçek ihtiyaçlara değil, başka bazı ihtiyaçlara ayıran bir belediyeydi. Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde bu tablo tam tersine döndü. 2017 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin yüzde 70'i yatırım, yüzde 30'u ise personel ve diğer cari harcamalara gitmiştir."