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Van Gölü'nin eşsiz koyları büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Bitlis'in turizmdeki önemli destinasyonlarından, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü özelliğine sahip Van Gölü, el değmemiş muhteşem doğal güzellikleri, yemyeşil doğası ve masmavi denizi ile kendine hayran bırakıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan: "Van Gölü gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Çok güzel ve el değmemiş bir doğası var" - "Bu huzuru ve güveni bulan, yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız var. Turizm tesisleri yapmak ve bu bölgeyi kalkındırmak isteyen firmalarımız var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Van Gölü inşallah yakında gerçekten turizm potansiyelinin olabildiği bir merkez haline gelecek"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in turizmdeki önemli destinasyonlarından, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü özelliğine sahip Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Van Gölü, keşfedilmeyi bekleyen koyları, kıyısındaki el değmemiş doğal güzellikleri, yemyeşil doğası, masmavi tuzlu ve sodalı suyu ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Volkanik Nemrut Dağı'nın patlamasıyla oluşan ve büyük bir bölümü Bitlis sınırlarında yer alan Van Gölü'nün, su sporları, taşımacılık, biyolojik çeşitlik ve adaları ile önemli bir turizm potansiyeli bulunuyor.

Eşsiz manzarası ve sahil şeridiyle adeta Tatvan, Ahlat ile Adilcevaz ilçelerini bir hilal şeklinde kucaklayan Van Gölü'nün tertemiz koyları, doğaseverleri cezbediyor.

- "Muhteşem doğal güzellikleri ve tertemiz koyları var"

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunun aynı zamanda şifalı olduğunu, cilt hastalıklarına iyi geldiğini söyledi.

Özellikle bu yönden bakıldığında şifa bulmak isteyenlerin de Van Gölü'ne geldiğini dile getiren Gencan, "Yaz döneminde en büyük potansiyelimizi Diyarbakır, Batman, Van, Şanlıurfa ve diğer coğrafi bölgelerimizden gelenler oluşturuyor. Yazın otel ve apartlarımız dolu oluyor. Ama Van Gölü gerçekten keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Çok güzel ve el değmemiş bir doğası var. Turizm açısından çok güzel." dedi.

Göl bölgesinin inşaatların çok fazla yapılmadığı, insanların coğrafyasını ve doğal güzelliklerini bozmadığı bir alan olduğunu vurgulayan Gencan, "Van tarafında ve özellikle bölgemizde müthiş koylar var. Van Gölü'nün üçte ikisi Bitlis sınırlarında yer alıyor. Adilcevaz sahillerimizin muhteşem doğal güzellikleri ve tertemiz koyları bulunuyor. Baktığınızda suyun berraklığını görebiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Yatırımcı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor"

Van Gölü'nde feribot, tekne ve yatların bulunduğunu, bunların Tatvan-Van arasında sürekli gidip gelmesinden dolayı her geçen gün ziyaretçi potansiyelinin arttığını ifade eden Gencan, göl için yürütülen çalışmaların daha ileri aşamalara götürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Van Gölü'nü hareketlendirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini anlatan Gencan, şunları kaydetti:

"Yatırımcı konusunda çalışmalarımız ve yatırımcı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Geçmişin sıkıntılarını aşmak kolay olmuyor. Bu huzuru ve güveni bulan, yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız var. Turizm tesisleri yapmak ve bu bölgeyi kalkındırmak isteyen firmalarımız var. Van Gölü inşallah yakında gerçekten turizm potansiyelinin olabildiği bir merkez haline gelecek. Bunu bekliyoruz."

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Bitlis doğa köy turizm Van Gölü

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