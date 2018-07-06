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Van Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

VAN'ın merkez Tuşba sınırları içerisinde bulunan, 'Mavi Bayrak' almaya hak kazanan Mollakasım Halk Plajı açılışı ve Mavi Bayrak ödül töreni gerçekleştirildi.

Van Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldı

Gülay KUYUCU-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez Tuşba sınırları içerisinde bulunan, 'Mavi Bayrak' almaya hak kazanan Mollakasım Halk Plajı açılışı ve Mavi Bayrak ödül töreni gerçekleştirildi.
Yapılan törene Turizm iske Bakanı Abdulkadir Ateş, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen turizmciler ile vatandaşlar katıldı.
Deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Mavi Bayrak ödülü Türkiye'de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında Van'nın Tuşba İlçesi'ndeki 'Mollakasım Halk Plajı'na verildi. Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, Van'ın gerçek bir turizm şehri olduğunu belirterek, "Bu güzellikleri yaşamak için geçen yıl 500 bini yabancı, 800 bini yerli olmak üzere bir milyon 300 bin kişi Van'ımızı ziyaret etti. Bu yıl da bu rakamlar geçen seneden aşağı değil. İlimizin huzur ortamı muhafaza edildiği sürece, yerli ve yabancı ziyaretçi sayımızın artacağına inanıyorum. Bugün burada göndere çekilen mavi bayrağın takipçisi olacağım. Mavi bayrağın burada uzun yıllar dalgalanacağına yürekten inanıyorum. Bunun yanına yeni mavi bayrakları da ekleyeceğiz" dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de tüm belediyelerin asfalt, park ve temizlik yaptığını ancak önemli olanın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip çıkılması olduğunu söyledi. Van Gölü için mavi bayrak başvurusunda bulunduklarını anlatan Özgökçe, "Biz başvuru yaparken o dönemde Büyükşehir Belediyesinin başvurması gerekiyordu. Ama maalesef o zaman terör örgütlerine sırtını dayayan Büyükşehir Belediyesinin böyle bir derdi yok. Tuşba Belediyesi bugün bu bayrağı Van Denizi'nin en güzel yerinde dalgalandırarak tüm yatırımcılara, 'Van huzur, kardeşlik kentidir' diyoruz" diye konuştu.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ise Van'a gelmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin en doğusundaki mavi bayrağı dalgalandıracaklarını belirterek, "Mavi Bayrak Programı, uluslararası bir programdır. Kural ve kriterleri uluslararası olarak belirleniyor ve vakfımız da bu kriterleri belirleyen sürecin içerisinde aktif rol alıyor. Bu mavi bayraklar bizim tarafımızdan denetime tabi tutuluyor. Eskiden kullandığımız bir söz vardı 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Bunu eksik beyan ediyoruz. Çünkü 3 tarafı denizlerle çevrili ama bir de iç denize sahip bir ülke olarak turizmden bahsetmemiz gerekiyor. Bu iç denizimizi de ihmal etmeden gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. 430 kilometre kıyı şeridi azımsanacak bir kıyı şeridi değil. Bu da ülkemizdeki kıyı şeridinin yüzde 5'ini oluşturuyor. Bugün burada mavi bayrak ödülü veriyoruz ama bu ödülü Van denizine verilmiyor. Sadece bu plaja mavi bayrak ödülü veriliyor. Çok zorlu bir sürecin ardından buralara geldik" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Mavi Bayrak göndere çekildi. Daha sonra Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile beraberindekiler sahili gezdi.

FOTOĞRAFLI

Van Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldıVan Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldıVan Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldıVan Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldı

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