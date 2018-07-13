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Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

VAN Gölü kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğruyor.

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Gölü kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğruyor.
Van Gölü kenarındaki Mollakasım, denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj oldu. Cankurtaran hizmeti, engelliler için sağlanan olanaklar ve su sporlarının yapıldığı alanlarla Türkiye'de ilk olan plajın açılışı geçen hafta yapıldı. Hizmete açılmasının ardından plaja, yurdun birçok bölgesinden tatilciler akın etti. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul'dan Van'a gelen Erkan Özel, göl kenarındaki halk plajının, Ege kıyılarındaki diğer plajlardan farkının olmadığını söyledi. Özel, "Duyduk ki Van'da mavi bayrak kazanan bir plaj var. Ailemizle buraya geldik. İstanbul'dan geliyoruz. Geldik, gördük. Gerçekten çok güzel. Ege bölgelerine çok tatile gittik. Kesinlikle onlarla kıyas edebilecek durumda. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel, suyu çok temiz. Buradaki insanlar tatil bölgelerine bence hiç gitmelerine gerek yok. Burası çok ideal bir yer. Çocuklarımla birlikte tatile geldik. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Çanakkale'den tatil yapmak üzere Van'a gelen Mustafa Güçtek ise yurdun birçok tatil beldesine ailesiyle birlikte gittiğini dile getirerek, "Van Gölü'nün diğer sahillerden hiçbir farkı yok. Burası çok güzel bir yer. Ailemle birlikte tatilimizi burada geçireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akınıVan Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akınıVan Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akınıVan Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

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