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Van Gölü’nün saklı koyları turistleri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

YEŞİLİN, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van, turizmde keşfedilmeyi bekliyor.

Van Gölü’nün saklı koyları turistleri bekliyor

Orhan AŞAN- Safa ATMACA/GEVAŞ (Van), (DHA) - YEŞİLİN, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van, turizmde keşfedilmeyi bekliyor. Akdamar'ın yanı sıra Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ndeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor. Sadece teknelerle 3 saatlik yolculuğun ardından ulaşılabilen koylar, bozulmamış doğal yapısıyla turistleri bekliyor.
Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, görenleri hayran bırakıyor. Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli- yabancı turistleri bekliyor. Sadece Van Gölü üzerinde bulunan teknelerle ulaşımın sağlandığı koylar, birçok farklı güzelliği de doğal yapısında barındırıyor. Van Gölü üzerinde bulunan ada ve yarım adalarda tarihi harabeler, kiliseler ve kaleler bulunuyor. Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, keşfedilmeyi bekliyor. Basın mensuplarıyla Ağin bölgesini gezen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İn Mahallesi ve Ağin bölgesinin, Türkiye'nin önemli koylarına sahip olduğunu söyledi.
'TURİZME KAZANDIRMAMIZ GEREKEN BİR LOKASYON'
Koyların turizme kazandırılması amacıyla daha önce de benzer geziler düzenlediklerini anlatan Başkan Hakan, "Ağin bölgesindeki koylara karayolu ile ulaşımın olmaması avantajlı yönleri var. İnsan eliyle bir tahribatın önüne geçilmiş. Böyle bir imkan verilmemiş. Her ne kadar bir iskele yapısı olmasa da tekneyle buralara gelebiliyorsunuz. Günübirlik gelinen bir yer. Biz buralarda haftalık ya da aylık konaklama yapılması için çalışıyoruz. Bakir kalmış bir yer. Ayrıca bölge, kamp turizmine uygun olup, doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleri de barındırıyor. Hem kültürel varlıklar açısından hem de doğal tabi varlıklar açısından turizme kazandırmamız gereken bir lokasyon. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle buraya özel sektörü kanalize etmemiz lazım. Buradaki potansiyeli onlara da anlatarak, girişimci insanlarımızın burada turizm yatırımı yapma adına yüreklendirmemiz lazım. İn ile Altınsaç mahalleleri ve Gevaş'a kadarki bütün koyları içine alacak bir 'mavi tur' mantığı içerisinde değerlendirilebilir" diye konuştu.

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Van Gölü’nün saklı koyları turistleri bekliyorVan Gölü’nün saklı koyları turistleri bekliyorVan Gölü’nün saklı koyları turistleri bekliyorVan Gölü’nün saklı koyları turistleri bekliyor

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