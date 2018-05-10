Van hafta sonu festivallerle coşacak

"Hem terör hem de darbe girişiminden insanlarımız maddi manevi etkilendi. Devletimiz kararlılıkla mücadelesini devam ettiriyor. Biz istedik ki bu festivallerle insanlarımız biraz rahatlasın, normale dönsün. Sıkıntılarını, üzüntülerini bu iki günde unutturabilirsek, vatandaşlarımızı rahatlatabilirsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz."

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

Bölge insanının artık rahata ve huzura ermesini istediklerini belirten Akgül, "Festivalde vatandaşları bir araya getirerek kardeşlik ve beraberliğin artırılmasını istiyoruz." dedi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 9'uncusunu yapacakları festivalin amacının yaşadıkları coğrafyayı tanıtmak olduğunu söyledi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel de bu yıl ilkini düzenleyecekleri "İnci Kefali Balık Göçü Festivali" ile vatandaşların bu balık türünün tatlı sulara göçünü izleyebileceklerini ifade etti.

Sadece Türkiye'de değil dünyada nadir görülen bir doğa olayının Muradiye'de yaşandığını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki bu doğa olayı Van merkezinden 40 dakikalık bir mesafede gerçekleşiyor. Bu balıklar su üzerinde sıçradıkları için 'uçan balık' olarak nitelendiriliyor. İnci kefali sadece ekolojik değil, ekonomik anlamda da önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 14 bin kişi Van Gölü'nden ekmek yiyor. İnci kefalinin neslinin sürdürülmesi hem ekonomik hem de ekolojik anlamda gerekli."

- İnci kefali

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan nisan ayı ortalarından temmuz ortalarına kadar tatlı su ağızlarına göç ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde tatlı sulara geçmek için akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai harcıyor.

