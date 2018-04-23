Van, Hakkari ve Bitlis'te 23 Nisan coşkusu

Arif KARAKAŞ- Mehmet ÖZKAN- Özcan ÇİRİŞ/VAN, HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)- VAN, Hakkari ve Bitlis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van'daki kutlamalar sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, YYÜ Rektör Vekili Ahmet Kazankaya, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Kutlamalar Tuşba ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam edildi. Van Gölü kıyısındak yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine binlerce öğrenci katıldı. Etkinliklerde Merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerinin açtığı stantlar ile sergiler büyük ilgi görürken, çocuklar aileleriyle birlikte doyasıyla eğlendi. Van'da eğitim veren farklı eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler tarafından şiir dinletisi, halk oyunları, semazen, jimnastik, tekvando ve bale gösterileri büyük ilgi gördü. HAKKARİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU Hakkari'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinilği ise, sabah valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamaya Atatürk Kürtür Merkezi'nde devam edildi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı. Öğrencilerin, çeşitli yörelere ait oynadıkları halk oyunları ve dans gösterileri büyük ilgi gördü. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, en iyi eğitim aileden gelen eğitim olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu ülkeyi içinde yaşayan insanlarla beraber en yüksek noktaya çıkarmak hedefi içerisinde insanlar yetiştirmemiz gerekiyor.Tabi, bu sadece öğretmenlere düşen bir görev değil. Çünkü, eğitim ilk olarak aileden, anneden, babadan başlıyor. Çocuğa ilk temel eğitim aileden başlar. Ondan sonra okul eğitimi başlar ve öğretim de devam eder. Yani en büyük görev aileye düşüyor. Bir çocuğun dünya hakkındaki genel görüşleri yüzde 80'i, 0-6 yaş arasıdır. Onun için aile eğitimi çok önemlidir." BİTLİS'TEKİ KUTLAMA SPOR SALONUNDA YAPILDI Bitlis'teki kutlamalar, havanın soğuk olması nedeniyle İsmail Eren Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kutlamalara, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından öğrenci grupları tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Program halk oyunları gösterisi ile sona erdi.