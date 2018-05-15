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Van iftar saati 2018: İ msak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:35 | Son Güncelleme

2018 Ramazan ayına nihayet kavuşuyoruz. Tatlı telaşın herkesi sardığı, misafirlerin ağırlandığı Ramazan ayı Van'da sevinçle karşılandı. Bu akşam kılınacak ilk teravih sonrasında kalkılacak sahur için imsak vakti ve ilk orucu açacağımız iftar saati, Van Ramazan imsakiyesi 2018'de.

Van iftar saati 2018: İ msak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı geldi. Bu sene Ramazan'ın ilk orucu için 15 Mayıs Salı'yı 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece Van imsak vaktine göre sahura kalkacak Vanlılar, saatleri ayarladı. Van'da ilk imsak vakti, 3.08 iken ilk iftar vakti, 19.18 olarak görünüyor. İşte Van Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:47 12:09 15:59 19:18 20:51
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:06 04:47 12:09 15:59 19:19 20:52
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:05 04:46 12:09 16:00 19:20 20:54
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:04 04:45 12:09 16:00 19:21 20:55
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:03 04:44 12:09 16:00 19:22 20:56
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:01 04:43 12:09 16:00 19:23 20:57
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:00 04:43 12:09 16:00 19:23 20:59
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:59 04:42 12:09 16:01 19:24 21:00
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:58 04:41 12:09 16:01 19:25 21:01
10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:57 04:41 12:09 16:01 19:26 21:02
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:56 04:40 12:09 16:01 19:27 21:03
12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:55 04:40 12:10 16:02 19:27 21:05
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:54 04:39 12:10 16:02 19:28 21:06
14 29 Mayıs 2018 Salı 02:53 04:39 12:10 16:02 19:29 21:07
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:52 04:38 12:10 16:02 19:30 21:08
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:52 04:38 12:10 16:03 19:30 21:09
17 01 Haziran 2018 Cuma 02:51 04:37 12:10 16:03 19:31 21:10
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:50 04:37 12:10 16:03 19:32 21:11
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:49 04:37 12:11 16:03 19:33 21:12
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:49 04:36 12:11 16:04 19:33 21:13
21 05 Haziran 2018 Salı 02:48 04:36 12:11 16:04 19:34 21:14
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:48 04:36 12:11 16:04 19:34 21:15
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:47 04:36 12:11 16:04 19:35 21:16
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:47 04:35 12:11 16:05 19:36 21:16
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:46 04:35 12:12 16:05 19:36 21:17
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:46 04:35 12:12 16:05 19:37 21:18
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:45 04:35 12:12 16:05 19:37 21:19
28 12 Haziran 2018 Salı 02:45 04:35 12:12 16:06 19:38 21:19
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:45 04:35 12:12 16:06 19:38 21:20
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:45 04:35 12:13 16:06 19:39 21:20

PEYGAMBERİMİZ ORUCU NASIL AÇARDI?

Ramazan ayında oruç açma meselesi, ilerleyen saatlerdeki sağlığımız ve imsak sonrasındaki oruç süreci için oldukça önemli. Bununla ilgili birçok detay yer alsa da; Peygamber efendimizin oruç açma konusuyla ilgili çok yalın ve mantıklı notları bulunuyor. Daha verimli bir oruç süreci için Ramazan ayında oruç nasıl açılır?

Kaynaklara göre, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Peygamber efendimiz, oruç açmadan önce nelere dikkat edilmesi konusunda şunları buyurmuş: Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

ORUÇ TUTMA İÇİN EFENDİMİZ'DEN TAVSİYELER

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) bununla da ilgili bazı detaylı bilgiler verdiği rivayet edilir. Özellikle iftarın su ve hurma ile açılmasının kesinlikle oruç tutulmasının daha rahatlaştırdığını söylemiş.

  • İftarı su ile açması

  • Sahuru terk etmemesi

  • Öğle istirahatını terk etmemesi

-Güzel koku kullanması.

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.


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