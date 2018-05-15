Van iftar saati 2018: İ msak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı geldi. Bu sene Ramazan'ın ilk orucu için 15 Mayıs Salı'yı 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece Van imsak vaktine göre sahura kalkacak Vanlılar, saatleri ayarladı. Van'da ilk imsak vakti, 3.08 iken ilk iftar vakti, 19.18 olarak görünüyor. İşte Van Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:08
|04:47
|12:09
|15:59
|19:18
|20:51
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:06
|04:47
|12:09
|15:59
|19:19
|20:52
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:05
|04:46
|12:09
|16:00
|19:20
|20:54
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:04
|04:45
|12:09
|16:00
|19:21
|20:55
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:03
|04:44
|12:09
|16:00
|19:22
|20:56
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:01
|04:43
|12:09
|16:00
|19:23
|20:57
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:00
|04:43
|12:09
|16:00
|19:23
|20:59
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:59
|04:42
|12:09
|16:01
|19:24
|21:00
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|02:58
|04:41
|12:09
|16:01
|19:25
|21:01
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|02:57
|04:41
|12:09
|16:01
|19:26
|21:02
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|02:56
|04:40
|12:09
|16:01
|19:27
|21:03
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|02:55
|04:40
|12:10
|16:02
|19:27
|21:05
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:54
|04:39
|12:10
|16:02
|19:28
|21:06
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|02:53
|04:39
|12:10
|16:02
|19:29
|21:07
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:52
|04:38
|12:10
|16:02
|19:30
|21:08
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:52
|04:38
|12:10
|16:03
|19:30
|21:09
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:51
|04:37
|12:10
|16:03
|19:31
|21:10
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:50
|04:37
|12:10
|16:03
|19:32
|21:11
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:49
|04:37
|12:11
|16:03
|19:33
|21:12
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:49
|04:36
|12:11
|16:04
|19:33
|21:13
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:48
|04:36
|12:11
|16:04
|19:34
|21:14
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:48
|04:36
|12:11
|16:04
|19:34
|21:15
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:47
|04:36
|12:11
|16:04
|19:35
|21:16
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:47
|04:35
|12:11
|16:05
|19:36
|21:16
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:46
|04:35
|12:12
|16:05
|19:36
|21:17
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:46
|04:35
|12:12
|16:05
|19:37
|21:18
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:45
|04:35
|12:12
|16:05
|19:37
|21:19
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:45
|04:35
|12:12
|16:06
|19:38
|21:19
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:45
|04:35
|12:12
|16:06
|19:38
|21:20
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:45
|04:35
|12:13
|16:06
|19:39
|21:20
PEYGAMBERİMİZ ORUCU NASIL AÇARDI?
Ramazan ayında oruç açma meselesi, ilerleyen saatlerdeki sağlığımız ve imsak sonrasındaki oruç süreci için oldukça önemli. Bununla ilgili birçok detay yer alsa da; Peygamber efendimizin oruç açma konusuyla ilgili çok yalın ve mantıklı notları bulunuyor. Daha verimli bir oruç süreci için Ramazan ayında oruç nasıl açılır?
Kaynaklara göre, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Peygamber efendimiz, oruç açmadan önce nelere dikkat edilmesi konusunda şunları buyurmuş: Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'
ORUÇ TUTMA İÇİN EFENDİMİZ'DEN TAVSİYELER
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) bununla da ilgili bazı detaylı bilgiler verdiği rivayet edilir. Özellikle iftarın su ve hurma ile açılmasının kesinlikle oruç tutulmasının daha rahatlaştırdığını söylemiş.
İftarı su ile açması
Sahuru terk etmemesi
-Güzel koku kullanması.
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
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