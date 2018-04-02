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Van İHH’dan Doğu Guta’ya insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Van Şubesi öncülüğünde hayırseverler tarafından toplanan bir tır gıda, ilaç ve giyim malzemesi Suriye’nin Doğu Guta şehrine gönderildi.İHH Van Şubesi öncülüğünde hayırseverler tarafından toplanan yardım malzemeleri Organize Sanayi Bölgesinden Doğu Guta kentine uğurlandı.

Van İHH’dan Doğu Guta’ya insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Van Şubesi öncülüğünde hayırseverler tarafından toplanan bir tır gıda, ilaç ve giyim malzemesi Suriye’nin Doğu Guta şehrine gönderildi.
İHH Van Şubesi öncülüğünde hayırseverler tarafından toplanan yardım malzemeleri Organize Sanayi Bölgesinden Doğu Guta kentine uğurlandı. Yapılan yardım faaliyetiyle ilgili bilgi veren İHH Van Yetkilisi İbrahim Cinkılıç, Suriye’de savaşın başından itibaren sivilleri hedef alan rejim Doğu Guta saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Uzun süredir kuşatma altında açlıkla iç içe yaşayan halkın İdlip’e tahliye edilmeye başlandığını anımsatan Cinkılıç, “Birçoğu yalnızca günlük kıyafetleriyle kaçabilen Doğu Guta halkını, geldikleri yerde de farklı sorunlar bekliyor. Yiyecek ve giyecekleri olmayan binlerce kişi, sığınabilecek bir yere de sahip değil. Son dönemde Doğu Guta da yaşanan insanlık dışı katliamlar tüm insanlığın vicdanını derinden yaraladı” dedi.

“Van halkının yüreğini sızlattı”
Doğu Guta’da yaşananların Van halkının yüreğini sızlattığını dile getiren Cinkılıç, “Guta da yaşayan mazlum halkın çocuk, kadın, yaşlı demeden katledilmeleri Van halkının da yüreğini sızlattı. Guta da ki mazlum halkın kuşatma bölgesinden çıkarılması ve güvenli bölgelere ulaştırılmaları beraberinde insani yardım çalışmalarına hız verilmesini sağladı. Van İHH gönüllülerinin çalışmalarıyla gıda, un, ilaç ve giyim malzemelerinden oluşan bir TIR insani yardım Guta’dan tehcir edilen kardeşlerimize gönderildi” dedi.

Van İHH’dan Doğu Guta’ya insani yardım

Van İHH’dan Doğu Guta’ya insani yardım

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