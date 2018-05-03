Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Van Kedievi'nde, aralarında farklı göz renkleri de bulunan kediler, özel tasarlanan havuzlarda yüzecek.
Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle Van'ın en önemli değerlerinden olan Van kedisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi'nde özenle korunuyor.
Van'ın en büyük canlı kültür mirası özelliği taşıyan ve yüzmeyi sevmeleri ile bilinen kediler, inşasına başlanan ve kendileri için özel tasarlanan havuzlarda yüzebilecek.
YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, her ay ortalama 5 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.
Van kedisinin neslinin korunmasıyla ilgili her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Kaya, şöyle konuştu:
"Van kedisi dünyadaki kedi ırkları içerisinde yüzmeyi seven tek hayvandır. Kedileri belli bir alanda tuttuğumuz için onların bu yüzme ihtiyacını karşılamak gerekiyordu. Bizler de bu temel ihtiyaçtan yola çıkarak onlar için özel havuzlar yapmaya başladık. Sponsor sıkıntısını da giderdikten sonra çalışmalar başladı. Şu an dişiler, erkekler ve yavrular için ayrı ayrı 3 havuz yapıyoruz. Hayvanlar istediklerinde bu havuzlara girerek yüzebilecekler."
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