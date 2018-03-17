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 Van kedileri podyuma hazırlanıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

FARKLI göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kediler, 31 Mart'ta yapılacak olan kedi güzellik yarışmasına hazırlanıyor.

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - FARKLI göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kediler, 31 Mart'ta yapılacak olan kedi güzellik yarışmasına hazırlanıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nin gösterdiği özen sayesinde saf ırkı elde edilen ve yavru sayısı artırılan Van kedilerine bakıcıları özel mamalar yedirip, özel şampuanlarla yıkıyarak kırmızı halıda yürümeleri için eğitim veriyor.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi tüyleri ve suya olan düşkünlüğüyle bilinen Van kedisi, kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sevilmekten hoşlanan, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık veren bu kediler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi Kedievi Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunuyor. Van kedisiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla da 31 Mart tarihinde ödüllü 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlenecek.

KEDİLER YARIŞMAYA HAZIR

Van kedisine olan duyarlılığı ve bilinç düzeyini artırmak için böyle bir yarışma düzenlediklerini anlatan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van’daki ve Türkiye’deki bütün Van kedisi sahiplerini yarışmaya davet ettiklerini söyledi. Ödüllü bir yarışma olduğunu ve kedileri yarışmaya hazınladıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Bu ödüllü bir yarışmadır. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın vereceğiz. Dolayısıyla Van kedisi sahiplerinin dayanışması, hem Van kedilerine kimin daha güzel baktığını hem de kimde daha orijinal Van kedisinin olduğu konusunda bizde bir fikir oluşturacaktır. Kedilerimizi yarışmalara büyük titizlikle hazırlıyoruz. Tüm bakımlarını yaptıktan sonra jürinin beğenisine sunacağız. Aslında bizim bütün kedilerimiz birbirinden güzel ancak farkındalık oluşturmak için böyle bir yarışma düzenliyoruz."

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