Van kedilerine özel bakım

MESUT VAROL - Van'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Van Kedievi'nde aralarında farklı göz renkleri bulunan 160 kedi, her gün görevliler tarafından özel bir bakımın ardından görücüye çıkıyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle Van'ın en önemli değerlerinden olan Van kedisi bu özellikleri sayesinde kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi'nde Van'ın en büyük canlı kültür mirası özelliği taşıyan kediler, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Her gün ziyaret öncesi görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılan kediler, manikür, pedikür işlemlerinin ardından uzun tüyleri taranarak görücüler için hazır hale getiriliyor.

- "Sabahları sağlık kontrolünden geçiyorlar"

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedisinin özelliği dolayısıyla dünyadaki diğer kedi türleri içerisinde müstesna bir yere sahip olduğunu, yüzmeyi sevmeleri ve sahibiyle kurduğu duygusal bağ nedeniyle de özel bir hayvan olduğunu söyledi.