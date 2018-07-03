Van kedilerinin havuz keyfi İngiliz basınında

LONDRA (AA) - İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden "The Times", Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi Villası'nda açılan yüzme havuzlarına geniş yer verdi.

Gazete, geçen hafta YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedievi Villası'nda açılan yüzme havuzlarını okuyucularına "Ne var ne yok kedicik? Senin için yüzme vakti" başlığıyla duyurdu.

Gazetenin dünya haberleri sayfasında yayımlanan ve AA'nın fotoğraflarıyla desteklenen haberde, kedilerin genellikle sudan hoşlanmadığı ancak Türkiye'ye özgü bu cinsin yüzmeyi sevdiği belirtildi.

1992'de hizmete giren ve 350 Van kedisinin bulunduğu merkezin, "lüks bir villa" olarak tanımlandığı haberde, kedilerin yumuşak yataklarda uyuduğu, iyi bir mutfak ile oyun alanlarına sahip olduğu kaydedilerek "Artık Türkiye'de bir grup şanslı kedi, kendi özel yüzme havuzlarında rahatlayabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Van kedilerinin özelliklerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı haberde, havuzların bir iş adamının desteğiyle yapıldığı belirtildi.

Türklerin hayvansever bir halk olduğu, sokak hayvanlarına sahip çıktığı, kamuoyunun son dönemde hayvanlarla ilgili şiddet olaylarına tepki gösterdiği ifade edilen haberde, hayvanlara yönelik son şiddeti olayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından "Hayvanlar mal değil, candır" mesajına da yer verildi.

