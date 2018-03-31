"Van Kedisi Güzellik Yarışması" yapıldı

Kaya, yarışmada kedisi en güzel seçilen birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verileceğini kaydetti.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini söyleyen Kaya "Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz yarışma, festival programına denk geldi. Van kedisi güzellik yarışmalarını her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Amacımız Van kedisiyle ilgili duyarlılık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak, insanlara hayvan sevgisini aşılayabilmek. Yoksa çirkin Van kedisi yok zaten." dedi.

Jüri oylaması öncesinde konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, tüm Van kedilerinin güzel olduğunu belirtti.

Biri mavi bir sarı renkli gözleriyle insanların dikkatini çeken Van kedileri, nevruz tatili için kente gelen İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından 3'üncüsü düzenlenen "Van Kedisi Güzellik Yarışması"nda en güzel kedi seçildi.

Tek tek podyuma çıkarak hünerlerini sergileyen Van kedileri, jüri tarafından oylamaya tabi tutuldu.

- "Satın almayın, sahiplenin lütfen"

Yapılan oylamada 92 puan alan "Sezar" isimli kedi birinci seçildi.

Kedinin sahibi Yasemin Özdemir, Sezar’ı sokakta bulup büyüttüğünü belirterek, "Kedi güzellik yarışmasına olan ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Buradan hayvanseverlere çağrım olacak. 5 aydır Sezar ile birlikteyim. Bu sürede hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Kedileri satın almayın, sahiplenin lütfen." diye konuştu.

Vatandaşlar, yarışmanın çok güzel olduğunu ve her yıl düzenlenmesini istedi.