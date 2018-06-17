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Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:15 | Son Güncelleme

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem! Son dakika haberine göre Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3 gün önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

VAN DEPREM

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