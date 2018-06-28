Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Van merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan ve FETÖ/PDY'ye müzahir dernek ve sendikalara kayıtlıların da bulunduğu 33 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Van merkezli İstanbul, Ankara, Ağrı, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Osmaniye, Muş, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve Kayseri'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 11 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

