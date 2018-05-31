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Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Van merkezli 7 ilde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün Van merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul’da ‘Şehit Jandarma Er Mehmet Kizi Operasyonu’ icra edildi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK KCK operasyon Van

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