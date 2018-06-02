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Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Van ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ile Erciş ilçesi ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, S.A.D, K.Y, E.G.Y, E.A, F.A, İ.S.K, E.M, M.T, F.T, A.F, R.M.K. ve O.Y. gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 5 zanlının daha arandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır operasyon PKK/KCK Terör örgütü Van

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