Van merkezli terör operasyonu

Van merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mcadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Van merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Şehit Jandarma Er Mehmet Kizi" adı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

