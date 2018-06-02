HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Van merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Van merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul'da düzenlenen "Şehit Jandarma Er Mehmet Kizi" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Gürpınar ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, sim kart, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu tutuklama Van

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.