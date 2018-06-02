Van merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama

Van merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul'da düzenlenen "Şehit Jandarma Er Mehmet Kizi" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Gürpınar ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, sim kart, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
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