Van radyocular derneği açıklama

Van Radyocular Derneği Başkanı M. Salih Geçken, alanında uzman 20 jürinin oylarıyla belirlenen "2017 yılı Van’ın En Başarılıları" için ödül töreni düzenleyeceklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Salih Geçken, “Derneğimiz 2016 yılında kuruldu. İlkini geçen yıl yaptığımız ’Van’ın En Başarılıları" ödül töreninin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Kendi alanında uzman 20 kişinin değerlendirmesi ve oylaması ile sonuçlanacak bir yöntemi tercih ettik. Jürilerimiz yaptığı değerlendirme sonucu 0 ile 5 arası puan verebiliyor. 20 jürinin oylaması yarışmamızın sonuçlarını belirliyor” dedi.

Yarışmayı basın, bürokrasi ve hizmetle sınırlı tuttuklarını dile getiren Geçken, "Bu yılki yarışmamız 16 kategoride olacak. Kategorilerimiz ’Vanlı bürokrat, belediye-başkan, kurum-müdür, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, özerk kamu kurumu, kamu yatırımı-proje, sosyal yatırım-proje, yerel radyo, yerel günlük gazete, dergi, yazar, köşe yazarı, muhabir, internet gazetesi, kadın yönetici, sporcudan’ oluşuyor. Jürilerimiz değerlendirmelerini yapıp puanlama kâğıtlarını bizlere teslim edinceye kadar diğer bir jürinin kim olduğunu bilmemekteydi. Puanlama kâğıtlarındaki jürinin ismini bir rakamla kodlayarak jürilerimizin isimlerini koruma altına aldık. Böylelikle denetimi en şeffaf hale getirdik. Puanlama kâğıtlarımız bir yıl boyunca her katılımcıya ve jüriye açıktır. İsteyen istediği zaman istediği kategorideki kontrolünü yapabilir. Bu yarışmamızda en çok merak edilen kimlerin jüri olduğuydu. YYÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Diş Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr Menaf Turan, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, Doğan Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Feyat Erdemir, Van Gölü Gazetesi İmtiyaz Sahibi Berat Öner, Memur Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, OSB Başkanı Mehmet Aslan, Hak İş-Hizmet İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Van Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, ASKON Başkanı Fatih Altun, Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar, Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fevzi Donat, Altın Kentler Platformu Başkanı Cenap Tuncer, KADEM Van Şube Başkanı Esma Gölgül Özdemir, Van YYÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Karaduman, Van Şair Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman, Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu İşletmecisi Yusuf Konak, jürilerimizdir" diye konuştu.

Yarışma kategorilerini sınırlı tutmaya çalıştıklarını da ifade eden Geçken, "Van Radyocular Derneği olarak düzenlediğimiz bu yarışma, ’Marifet İltifata Tabidir’ sözünün bir gereği olarak düşünülebilir. Yarışma kategorilerimizi sınırlı tutmaya çalıştık. 2017 yılının en başarılı Vanlı bürokrat, belediye başkanı, kamu kurumu-amir, özerk kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu yatırımı-proje, sosyal yatırım-proje, yerel gazete, yerel radyo, dergi, köşe yazarı, yazar, internet sitesi, muhabir, sporcu ve kadın yöneticilerini seçiyoruz. Özel ödüllerimizde var. Ödül törenimiz ise 24 Şubat saat 19.00’da Elit Word Otelde olacak" şeklinde konuştu.