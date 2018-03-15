'Van Shopping Fest' ile hedef, 1 milyon turist 

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası'nca kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart-5 Nisan günlerinde, 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor. İranlılar, nevruz öncesi yapılan 'Shopping Fest' için Van'a gelmeye başlarken, geçen yıl 500 bin İranlı turistin ağırlandığı etkinlik için bu yıl 1 milyon turist hedefleniyor. Van'da, 4'üncüsü düzenlenen 'Shopping Fest'in bu yılki öncülüğü Van Valiliği'nce yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen festival için yapılan hazırlıklar, günler öncesinden başladı. Toplam 20 gün sürecek festivalle perakende, turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Geçen yılın rakamlarının 2 katına çıkarılması ise asıl hedef olarak belirlendi. Kentteki firmaların yetkilileri, 'Shopping Fest' ile bünyelerinde çekiliş ve indirim günleri düzenleyip, hediye çekleri vererek, yapılan alışverişlerin 20 gün boyunca teşvik edilmesini sağlayacak. Özellikle tatil amacıyla gelen turistlere yönelik kentte bulundukları sürede güzel vakit geçirmelerinin sağlanması için sosyal- kültürel etkinlikler düzenlenecek. Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri de planlanırken, Van'ın önemli caddeleri, kavşakları, sokakları da ışıklandırıldı. Kent merkezindeki ana caddelere dev 'Shopping Fest' çantaları bırakılırken, büyükşehir belediyesine ait belediye otobüsleri ise festivale özel giydirildi.

BAŞKAN TAKVA: 1 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kent için heyecan verici sürecin başladığını söyledi. Paydaş kurumların katılımıyla daha büyük ölçekli katılım ve daha etkin vizyonla festivali yeniden gerçekleştirmenin arifesinde olduklarını belirten Takva, "Festivale, Van Valiliği'nin öncülüğünde büyük kortej oluşturarak, start vereceğiz. Bu festivalin ilki, 2015 yılında gerçekleşmişti. 2015 yılında bir önceki yıla göre, sadece kredi kartları veri merkezinden aldığımız bilgilere göre, kredi kartları işlem adedinde yüzde 42'lik artış vardı ve toplam alışveriş tutarında da yüzde 36'lık artış söz konusuydu. Tabi 2016 yılında bazı olumsuz olaylar yaşadık ama o yılki veriler de 2015 yılının altına düşmedi. 2017 yılındaki Shopping Fest bir nevi pik düzeydeydi. Bu festival dünyanın da ilgisini çekti. Türkiye'nin en çok konuşulan festivallerinden biri oldu. Zaten biz İstanbul ve Ankara'dan sonra bu festivali gerçekleştiren 3'üncü iliz" diye konuştu.

Geçen yıl Van'a 500 bini aşkın turistin geldiğini, bu yıl ise 1 milyon turist hedeflediklerini vurgulayan Başkan Takva, şunları söyledi: "Özellikle Kapıköy Sınır Kapısı'nda bu yıl çalışmaların bitecek olması ilimize çok etkin yabancı turistin Kapıköy'den giriş yapacağını gösteriyor. Bunun işaretlerini almış bulunuyoruz. 2018 Ocak- Şubat verilerine baktığımız zaman geçen yılın aynı aylarındaki verilere göre, yüzde 62'lik artış olduğunu valimiz açıkladı. Ben bu yıl da kapının daha modern ve 24 saat kullanılacağını varsayarak bu rakamın ikiye katlanabileceği yönünde bir umudu taşıyorum. Geçen yıl Van'a 500 bini aşkın turist geldi. Bu sene yüzde 50'lik bir artış olursa bunu büyük bir başarı olarak görüyoruz. Bizim 1 milyon turist gibi bir hedefimiz var; ama bu hedef 2023 yılına mı tekabül eder daha erken süre içerisinde mi gerçekleşir bekleyip göreceğiz. Tanıtımlarımızı ve etkinliklerimizi bu çerçevede sürdürmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız 1 haftadır İran'da özellikle Batı Azerbaycan eyaleti başta olmak üzere Tahran ve Tebriz'de bu tanıtımları gerçekleştiriyorlar. Oradaki gazetelere gerekli duyurularımızı, ilanlarımızı ve çağrılarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda görsel olarak ta tanıtımlar billboard’larda yürüyor. Biz de oda olarak Hoy Valisi'ni ağırlayacağız. Hoy Valisi'nden de ricada bulunacağız. Karşılıklı olarak sınır kapısının akşam 19.00'a kadar açık olmasını temin edecek bir talepte bulunacağız. Bütün bu olumlu gelişmeleri varsaydığımızda ben bu yıl bir zirve yakalayacağımızı ve alışveriş festivalinin çok verimli ve kazançlı geçeceğini tahmin ediyorum. Umarım Van esnafının yüzü güler. 2017 verilerine göre, bizim konaklama tesislerimizdeki doluluk oranı aşağı yukarı yüzde 85'ler civarındaydı. 2017 yılı turizm verilerine baktığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde performansa sahip kent olduğumuzu söylemek istiyorum." diye konuştu.