Van Shopping Fest’e hazır

Van’da 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Shopping Fest’ için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Van Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) katkılarıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Shopping Fest’in hazırlıkları sürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İskele ve Sıhke caddelerine Lale ve Ayyıldız figürlü ışıklandırmalar takılırken, kavşaklara ise ışık havuzları yapıldı. Yine cadde üzerinde bulunan Fegiye Teyran, Kültür, Semaver ve Kurtuluş parklarında bulunan ağaçlara 4 bin metrelik meteor tipi ışıklandırma yapıldı. Işıklandırma çalışmaları kente ayrı bir güzellik katarken, Cumhuriyet Caddesi’nde sergilenecek olan ışıklı Van kedisi figürü için de çalışmalar sürüyor.