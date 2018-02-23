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Van Tarım Kredi Kooperatifi başkanı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

Van Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına Aydın Borizan seçildi.Van Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu seçimlerinde 309 oyun, 162’sini alan Aydın Borizan başkan seçildi.

Van Tarım Kredi Kooperatifi başkanı değişti

Van Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına Aydın Borizan seçildi.
Van Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu seçimlerinde 309 oyun, 162’sini alan Aydın Borizan başkan seçildi. Van Tarım Kredi Kooperatifi’nin yeni başkanı Borizan, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatifi Van’a yakışmıyordu. Kooperatifteki eksikliklerden dolayı ve halka hizmet amacıyla seçimlere aday olduk. Seçimleri büyük bir teveccühle kazandık. Şimdi ilk işimiz Van’ımıza yakışır bir Tarım Kredi Kooperatifi binası inşa etmektir. Siyasilerimizin desteğiyle inşallah bunu da bu yıl içinde başaracağız” dedi.
Vanlı çiftçileri tarım üretimine yönlendirmek için çalışma başlatacaklarını ifade eden Borizan, “Daha önce farklı sivil toplum kuruluşlarında da çalışarak bu halka hizmet ettik. Benim Tarım Kredi Kooperatifi başkanlığına aday olma gibi bir niyetim yokken, arkadaşların tavsifleri üzerine başkanlığa aday oldum. Beni öneren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarı da Van’ın başarısıdır. Bundan sonra iyi bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Van denilince akıllara tarım geliyor. Durum böyleyken ilimizde son yıllarda tarım üretimi azalmıştır. Biz de insanımızı üretime yönlendirmek istiyoruz. İnşallah bunu da yeni yönetimimiz ile başaracağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Van Tarım Kredi Kooperatifi başkanı değişti

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