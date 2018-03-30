Van TB başkan adayı Süer, seçimlere beyaz renk oy pusulasıyla katılacak

Van Ticaret Borsası (Van TB) Başkan Adayı Nayif Süer, 1 Nisan’da yapılacak seçimlere beyaz renk oy pusulasıyla katılacaklarını söyledi.
Van Ticaret Borsası seçimleri için açıklamalarda bulunan başkan adayı işadamı Nayif Süer, kazanan Van olsun diyerek; "Kamuoyunun yakinen takip ettiği Van Ticaret Borsası Başkanlık seçimi 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılacak. Üç aday olarak seçime gireceğiz. Kimin kazanacağı önemli değil, önemli olan Van’ın ve Van Ticaret Borsası üyelerinin kazanmasıdır. Elbette bir aday kazanacak, iki adayda kazanan tarafa başarı dileklerini iletecek. Hepimizin amacı Van’ın kazanımı için olmalıdır. Temennimiz, Pazar günü yapılacak olan Van Ticaret Borsası Başkanlık seçimine katılımın yüzde yüz düzeyinde olmasıdır. Her bir üye odasına sahip çıkmalıdır” dedi.
’Ben’ değil ’biz’ kazanacağız" diyen Başkan adayı Süer, "1 Nisan 2018 Pazar günü yapılacak olan Ticaret Borsası seçimlerinin, başta üyelerimiz olmak üzere, ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Üyelerimiz, kime nasıl bir karar vereceğini çok iyi biliyor. Çıkacak sonucun kimin kazandığı değil, çıkacak sonuçta birlik ve beraberliğin kazanması dileğiyle, tüm üyelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diyerek rakip adaylara da başarı dileklerini iletti.
Nayif Süer, geçtiğimiz dönem meclis başkanlığına seçilirken, yaklaşık 4 yıl boyunca meclis başkanlığı görevini yürüttü.
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