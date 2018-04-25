Van Ticaret Borsası’ndan Muş TSO’ya ziyaret

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, beraberindekiler ile birlikte Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni seçilen Erdal Koç’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve ekibi, Muş TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni seçilen Erdal Koç’u makamında ziyaret ederek tebrik dileklerini iletti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Süer, “Muş TSO Yönetim Kurulu Başkanı Koç’a hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Şahsına ve yönetimine yeni vazifelerinde üstün başarılar diliyoruz. Bölge sorunlarına ilişkin ortak bir sinerji oluşabileceği konusunda kendileri ile görüş birliğine vardık. Birlikten kuvvet doğar şiarı ile daha kollektif çalışmalara imza atacağız. Ortak heyecan ve şevkimizle, bölgemiz için yapılacak her türlü işte bir arada olacağız” dedi.
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