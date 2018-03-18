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Van TSO Başkan Adayı Kandaşoğlu, basınla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan iş adamı Zahir Kandaşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.Bir kafede kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Van TSO Başkan adayı Zahir Kandaşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği raporlarını gazetecilerle paylaştı.

Van TSO Başkan Adayı Kandaşoğlu, basınla bir araya geldi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan iş adamı Zahir Kandaşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.
Bir kafede kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Van TSO Başkan adayı Zahir Kandaşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği raporlarını gazetecilerle paylaştı. Kandaşoğlu, “Raporun içerisinde Van TSO üyelerinin yapmış oldukları çok ciddi usulsüzlük ve suçlar yer alıyor. Bu suçlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen raporda da belirtilmiştir. Seçimden 6 ay önce üyelerin meslek gruplarındaki yerleri değiştirilemez hükmüne ilişkin itirazım olmuş. Yapılan inceleme neticesinde örnek olarak verdiğimiz 131 firmanın içerisinde 76 üyenin vergi kayıtlarına göre farklı bir meslek grubunda yer aldıkları müfettişlerce tespit edilmiştir. Bu tespit ciddi bir şekilde Van TSO’ya iletilmiş ve ivedilikle bu eksikliklerin giderilmesi hususunda uyarılmıştır. 131 firmanın içerisinde 76 tanesi usulsüz yerlere atılmıştır. Yani 131 firmadan 76 tanesi başka meslek grubuna atılmışsa; bu bin firma üzerinden değerlendirdiğimizde 760’a, 5 bin firma arasında ise 3 bin 500 firmaya tekabül ediyor. Başka bir söze gerek var mı” dedi.
Raporda ayrıca 152 oda üyesinden yalnızca 11 tanesinin borcunu ödediğini, kalan 141 üyenin ise aidat borcunu ödemeden seçim listelerinde yer aldığının tespit edildiğini dile getiren Kandaşoğlu, “İlgili yasa gereği aidat borcunu tamamıyla ödemesi durumunda üyelerin seçim listelerine dahil edileceği bildirilmiştir. Yani 11 arkadaşımız borcunu ödüyor listeye giriyor. 141 tane üyemiz ise hiçbir borcunu ödemeden listeye alınıyor. Bu da bizim müracaatımız içerisindeydi. Ancak müfettişlerin raporunda aidat borcunun tamamını ödemeyen 141 oda üyesinin seçim listesinde yer aldığı tespit edilmiş ve Van Ticaret ve Sanayi Odasına da ciddi bir uyarı verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Toplantıda 43 sayfalık raporu gazetecilere sunan Kandaşoğlu, raporda daha birçok usulsüzlüğün yer aldığını söyledi.
Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Van TSO Başkan Adayı Kandaşoğlu, basınla bir araya geldi

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