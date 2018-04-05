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Van TSO başkan adayı Kandaşoğlu’na destek ziyaretleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu’na destek ziyaretleri çığ gibi büyüyor.Seçim çalışmaları kapsamında Van merkezde seçim ofisi bulunan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu,na her kesimden destek ziyaretleri devam ediyor.

Van TSO başkan adayı Kandaşoğlu’na destek ziyaretleri devam ediyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu’na destek ziyaretleri çığ gibi büyüyor.
Seçim çalışmaları kapsamında Van merkezde seçim ofisi bulunan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu,na her kesimden destek ziyaretleri devam ediyor. Van’da 7 Nisan’da yapılacak olan VANTSO seçimi için aday olan Zahir Kandaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Düzenlenen esnaf ziyaretleri sonrasın da seçim ofisine gelen Kandaşoğlu, destek ziyaretlerinde bulunan misafirlerini ağırladı. VANTSO Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, destek veren, kadın, erkek, genç, yaşlı çocuk ve yetişkin 7’den 77’ye herkesimin göstermiş olduğu yoğun ilgi alakadan ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti. Kandaşoğlu, 8 Nisan günü Van halkının asıl kurtuluş günü olacak ve o gün esnaf tüccarımız bayram edeceğini ifade etti..

Van TSO başkan adayı Kandaşoğlu’na destek ziyaretleri devam ediyor

Van TSO başkan adayı Kandaşoğlu’na destek ziyaretleri devam ediyor

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