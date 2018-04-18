Van TSO Meclis Başkanlığına Ertürk seçildi

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına Mehmet Yasin Ertürk seçildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası 14. Dönem Meclis Oturumu, meclis başkanı ve başkanlık divanı seçimleriyle başladı. Tek listenin yarıştığı seçimde Mehmet Yasin Ertürk Van Ticaret ve Sanayi Odasının 14. dönem meclis başkanlığına seçildi. Meclis başkan yardımcılığına ise Turan Avci ve Murat İrez, meclis katip üyeliğine de Mehmet Faruk Altınal seçildi.

En kıdemli üye olan Şükrü Üzal başkanlığında toplanan meclis oturumu, açılış ve yoklamanın ardından yeni seçilen Van TSO Meclis Başkanı Mehmet Yasin Ertürk’ün konuşmasıyla devam etti. Organ seçimlerinin yapılmasının ardından geçtiğimiz hafta yönetim ve disiplin kurulunu seçtiklerini hatırlatan Ertürk, “Bugün meclis divanımız ve hesap inceleme komisyonumuz yine sizlerin teveccühleri ile seçilmiş bulunmaktadır. Ben öncelikle oda seçimlerinin ve seçilen tüm kurullarımızın odamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün yine sizlerin teveccühleri ile meclis başkanlığı görevine de bizleri uygun gördünüz. Ben meclis divanımız adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. 7 Nisan itibari ile hepimiz kendi meslek gruplarımızdan seçilerek burada görev almış bulunuyoruz. Bundan sonra hepimiz bu çatının altında görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ederek öncelikle kendi meslek gruplarımızda yer alan sektörlerin, daha sonra kentin bütün sorunları ile ilgili olarak yoğun mesai harcamak zorundayız. İlimizin önemli ekonomik ve sosyal sorunlarının olduğu hepimizin malumudur. Bizlere düşen bundan sonraki süreçte bu sorunlarla ilgili birlikte hareket ederek çözüm üretmek olacaktır. Ticaret ve sanayi odaları her geçen gün olağan yaşamanın tüm alanlarında yer almaya başlamışlardır. Hamdolsun ki odamız bugün Türkiye’nin A Sınıfı akredite olmuş az sayıdaki odalarından biridir. Kendi camiası içinde hatırı sayılır odalardan biri olduğunu gururla görmekteyiz. Hepimize düşen bu başarı çıtasını daha da yukarı çıkarmak olmalıdır. Ben meclis başkanı olarak meclis divanında yer alan arkadaşlarım ile birlikte sizler ile çalışmaktan, kentin özellikle iş dünyasını ilgilendiren sorunlarını çözme noktasında birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim. Odamızın kentimizin bütün alanlarında aktif olarak yer alması gerektiği kanısındayım. Burada meclisimizin alacağı inisiyatif son derece önemlidir. Hepimiz, üyelerimizin bizlere verdiği sorumluluk duygusu ile hareket etme durumundayız. Burada bulunan bütün meclis üyesi arkadaşlarımın bu duygu ile hareket edeceğine olan inancım tamdır. Bu günden itibaren geç kalmadan TOBB Yönetim Kurulu ve diğer kurullarından temsiliyet elde etmek için hepimizin yoğun bir mesai harcaması gerekir. İlimizin bu temsiliyete ihtiyacı var ve sizlerden ricam bu konudaki her kesin girişimlerde bulunmasıdır. Hepinize bizlere verdiğiniz bu önemli görev için meclis divanım adına şükranlarımı sunar, sizlere de yeni görevlerinizde başarılar dileyerek Allah bizleri mahcup etmesin diyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Meclis oturumunda ayrıca Meclis Hesap İnceleme Komisyonunu seçimi de yapıldı. Seçimlerin ardından Serdar Balandi, Fatih Irak, Şükrü Üzal, Şefik Toktamış, Fuat İnanç, Burak Gültepe ve Mehmet Değer, Van TSO Meclis Hesap İnceleme Komisyonuna seçildiler.