Van Valisi Murat Zorluoğlu, oyunu eşiyle birlikte kullandı

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu eşi Sevcan Zorluoğlu birlikte Edremit İlçesi'ndeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Vali Zorluoğlu ,Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu Edremit İlçesi'nde bulunan Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda 1214 nolu sandıkta kullandı. Vali Zorluoğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, kentte oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kaymakam arkadaşlarımızın ve güvenlik birimlerimizin verdiği bilgiler çerçevesinde, bütün sandıklarımız sabah vaktinden önce sandık kurulu başkanı, üyeleri ve güvenlik kuvvetlerimizle birlikte sandık bölgelerine zamanında ulaştırıldı. Van genelinde 640 bin seçmen 2 bin 51 sandıkta oy kullandı. Okullarımız zamanında açıldı. Herhangi bir eksiklik, aksaklık olmadı. Gerek seçim öncesi, gerekse bugün aldığımız tedbirler çerçevesinde şu ana kadar seçimi olumsuz etkileyecek, vatandaşlarımızın özgür ve hür iradeleriyle oy vermelerini kısıtlayacak herhangi bir hadise meydana gelmemiştir. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için de devlet olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız" dedi.
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