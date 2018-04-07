Van ve Hakkari TSO Başkanları güven tazeledi -1

Seçim sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Takva, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Van için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Takva, kaybettikleri 5 grup için üzüldüklerini ifade ederken, kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

Hakkari'de başkanlık seçiminde de değişiklik olmadı. Hakkari Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçilerde 2 aday 7 meslek komitesinde çoğunluğu elde etmek için yarıştı. Seçimlerde 535 kayıtlı üye sabah saat 10.00’dan itibaren sandık başına gitti. Mevcut Başkan Servet Taş'ın Beyaz listesi ile Mimar Cemal Erip'in Yeşil listesi 7 meslek komitesi için yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Servet Taş’ın başı çektiği Beyaz liste 7 komitenin 7’sinde çoğunluğu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından Ticaret ve Sanayi Odası önünde kendisine destek veren üyeler ile birlikte basın açıklaması yapan Servet Taş, seçimin galibinin kendisi değil Hakkari esnafı ve işadamları olduğunu söyledi. 5 yıldır Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevde olduklarını belirten Taş, "Göreve geldiğimden bu yana hep Hakkari için çalıştık. Hakkari için bir şeyler yapmaya çalıştık, bütün amacımız hedefimiz bu oldu. Herkesin huzurunda Hakkari halkına teşekkür ederim. Bugün ben büyük değilim bugün sizler büyüksünüz bütün esnaf bütün Hakkari büyüktür" dedi.