HABER

Van ve Hakkari TSO Başkanları güven tazeledi -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

VAN ve Hakkari Ticaret Sanayi Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN-HAKKARİ, (DHA)- VAN ve Hakkari Ticaret Sanayi Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Van'da Necdet Takva, Hakkari'de ise Servet Taş yeniden başkan seçildi.

Van'daki TSO seçimleri Atatürk Lisesi'nde yapıldı. 3 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçim, saat 09.00'da başladı, 17.00'de sona erdi. 19 meslek grubunda mevcut başkan Necdet Takva mavi, iş adamı Zahir Kandaşoğlu ise beyaz listeyle yarıştı.

Takva, resmi olmayan sonuçlara göre 14 sandıktan birinci çıkarak, 2013'den beri sürdürdüğü görevine tekrar seçildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda Takva'yı destekleyenler davul-zurna çaldırarak kutlama yaptı.

Seçim sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Takva, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Van için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Takva, kaybettikleri 5 grup için üzüldüklerini ifade ederken, kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

HAKKARİ'DE TAŞ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Hakkari'de başkanlık seçiminde de değişiklik olmadı. Hakkari Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçilerde 2 aday 7 meslek komitesinde çoğunluğu elde etmek için yarıştı. Seçimlerde 535 kayıtlı üye sabah saat 10.00’dan itibaren sandık başına gitti. Mevcut Başkan Servet Taş'ın Beyaz listesi ile Mimar Cemal Erip'in Yeşil listesi 7 meslek komitesi için yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Servet Taş’ın başı çektiği Beyaz liste 7 komitenin 7’sinde çoğunluğu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından Ticaret ve Sanayi Odası önünde kendisine destek veren üyeler ile birlikte basın açıklaması yapan Servet Taş, seçimin galibinin kendisi değil Hakkari esnafı ve işadamları olduğunu söyledi. 5 yıldır Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevde olduklarını belirten Taş, "Göreve geldiğimden bu yana hep Hakkari için çalıştık. Hakkari için bir şeyler yapmaya çalıştık, bütün amacımız hedefimiz bu oldu. Herkesin huzurunda Hakkari halkına teşekkür ederim. Bugün ben büyük değilim bugün sizler büyüksünüz bütün esnaf bütün Hakkari büyüktür" dedi.

Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...Amanoslar'da sıcak temas! Eylem hazırlığındaydılar...
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralıHakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İlginizi Çekebilir

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.