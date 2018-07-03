Van ve Hakkari'de eş zamanlı kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (AA) - Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, gümrük kaçağı sigara ve 458 bin 600 Amerikan doları ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran'da saat 06.00'da Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın finans kaynağı kaçakçılığa darbe vurmak amacıyla, Van ve Hakkari genelinde 17 şüpheliye yönelik 200 personelin katılımı ile 26 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Planlı, teknik destekli operasyonla şahıslar gözaltına alınmış ve 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca şüphelilere ait bir iş yerinde yapılan aramada 458 bin 600 Amerikan doları (2,1 milyon lira) ele geçirilmiş olup konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. Tahkikatları yapılan şüphelilerin Hakkari Adliyesine sevk edilmelerinin ardından, şüphelilerden bir kısmı serbest kalmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir."

