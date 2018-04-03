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Van YYÜ Kampüsü'nde 10 bin fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 10 bin fidan dikildi.

YYÜ kampüsünde Van'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve bir sigorta acentesi arasında tarafından düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan YYÜ Rektörü Prof Dr. Peyami Battal, Türkiye'nin en büyük kampüslerden birine sahip olduklarını ifade ederek, kampüs yerleşkesinde yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin son dönemlerde ağaçlandırma çalışmalarıyla iyice güzelleştiğini anlattan Battal, "Bugün 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Buranın bakımını da titizlikle sürdüreceğiz. Kampüsümüzde bir ormanlığın oluşmasını sağlayacağız. Farklı türlerden fidanlarımız var, çok iyi bir hizmet olacak.Vanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından Rektör Battal, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

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