Van YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden iki seminer

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) Van’ın Kurtuluşu’nun 100. yılı münasebetiyle 100 etkinlik projesi kapsamında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından “Yapılarda Gürültü Denetimi ve Mimari Aydınlatma” başlıklı bir seminer düzenledi.
Van YYÜ Nihat Bayşu konferans salonunda düzenlenen seminere YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Subaşı, İstanbul eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen etkinliklerin ikincisi ise "Mimar Sinan’ı Anma" haftası nedeniyle Yıldız Teknik Üniversitesinden emekli Prof.Dr. Müjgan Şerefhanoğlu Sözen tarafından “Yapılarda Gürültü Denetimi” ve “Mimari Aydınlatma” konulu bir seminer düzenlendi. Seminer programı Prof. Dr. Müjgan Şerefhanoğlu’nun sunumunun ardından soru cevap bölümü ile son buldu.
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